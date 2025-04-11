Çukurca'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve Çukurca Belediyesi tarafından "Sınırdan Sınırın Ötesine Projesi" kapsamında, halı sahada çocuklara yönelik şenlik yapıldı.

Şenlikte kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

1200 ilköğretim ve ortaokul öncesinin katıldığı şenlikte pamuk şekeri ve mısır dağıtıldı.

Şenliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kaymakam Mert Kumcu ve Çukurca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.

Vali Çelik ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan öğretmenevi binasının açılışını gerçekleştirdi.