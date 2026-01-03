Haberler

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Çukurca kara yolunun 30. kilometresinde meydana gelen çığ nedeniyle yol kapanırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarına başladı. Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
