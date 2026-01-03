Haberler

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Güncelleme:
Hakkari-Çukurca kara yolunun 30. kilometresinde meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı. Yetkililer, bölgedeki çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ uyarısının yapıldığı kentte, Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Taşbaşı köyü mevkisinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

