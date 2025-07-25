Çukurca'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi. Yetkililer, vatandaşları ayılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Çukurca ilçe merkezine gece saatlerinde inen bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etrafta dolanan ayılar, çöplükte yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşların ayılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Haber: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor

Bu hafta zirveyi görmüştü! Altında rüzgar tersine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.