Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Emir Şaban Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.