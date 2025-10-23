Çubuk ve Beypazarı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Buzlu Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Demirbaş, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların görüş ve taleplerini de dinleyen Demirbaş, yapılan hizmetlerin planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

- Beypazarı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçedeki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Programda konuşan Kasap, muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "2025'te 190 kilometre köy yolu asfaltladık. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak kalıcı çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Muhtarlar ise taleplerini dile getirdi.