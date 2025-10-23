Haberler

Çubuk ve Beypazarı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde muhtarlar toplantıları gerçekleştirildi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçelerindeki muhtarlarla bir araya gelerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ankara'nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Buzlu Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Demirbaş, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların görüş ve taleplerini de dinleyen Demirbaş, yapılan hizmetlerin planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

- Beypazarı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçedeki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Programda konuşan Kasap, muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "2025'te 190 kilometre köy yolu asfaltladık. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak kalıcı çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Muhtarlar ise taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.