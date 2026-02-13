Haberler

Ankara'da öğrenciler ve öğretmenler bakkalların veresiye defterindeki borçları ödedi

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler, bakkalların veresiye defterindeki borçları kapatma çalışması gerçekleştirdi. Bu sosyal sorumluluk projesi ile toplumsal dayanışma vurgulanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler ile öğretmenler, bakkalların veresiye defterindeki borçları kapattı.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çubuk Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle ilçedeki bazı bakkallara gidilerek defterlerdeki borçlar ödendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, zimem defteri geleneğinin yardımlaşma ve dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazan ve bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının hayırseverler aracılığıyla kapatıldığını hatırlatan Eranıl, "Borcu kapatan kişinin kim olduğu bilinmez, ihtiyaç sahibinin de kim olduğu açıklanmazdı. Biz de bu geleneği yeniden canlandırmak amacıyla öğrencilerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zülkif Sarıtepe ise zimem defteri uygulamasının önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu çalışmayla toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Şeyda Erdoğan da ramazan ayı öncesinde hayır çalışmasının parçası olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, uygulamanın diğer okullara da örnek olmasını temenni etti.

Öğretmen Ümmü Gül Avcı da öğrencilerle her yıl farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini, böylece öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini canlı tutmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakkal Veli Öztürk de zimem defteri geleneğinin geçmişten bugüne aktarılan önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydetti.

