Haberler

Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ekipler ayrıca sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.

Çubuk ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.

Sahipsiz hayvanlar için de mama desteğinde bulunan ekiplerin çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Serkan Şen, barınaktan başlayarak ilçe genelinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Herkes Polonya'ya gidiyor derken 3 sürpriz talip birden