Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çubuk Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ekipler ayrıca sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.
Ekipler, yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.
Sahipsiz hayvanlar için de mama desteğinde bulunan ekiplerin çalışmalarının süreceği öğrenildi.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Serkan Şen, barınaktan başlayarak ilçe genelinde çalışma yaptıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel