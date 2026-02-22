Haberler

Çubuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, takip üzerine Elif G. ve Erdem G.'nin Atatürk Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satışını yaptığı belirlenen şüphelilerin evinde yapılan aramada, 70 gram metamfetamin, 24 gram eroin, 3 gram amfetamin, 28 gram tütüne emdirilmiş amfetamin, 42 sentetik ecza, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 pompalı av tüfeği, 3 cep telefonu, 3 sim kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 715 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. serbest bırakılırken, Elif G. ve Erdem G. ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
