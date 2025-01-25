Çubuk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Ankara Bulvarı'nda, Ramazan A. yönetimindeki otomobil, refüje, ardından da ağaçlara çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile Mustafa Berat Ç, Hatice H. ve Enes Can E, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.