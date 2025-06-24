Çubuk'ta Sünnet Şöleni Öncesi Ziyaret Gerçekleştirildi

Çubuk'ta Sünnet Şöleni Öncesi Ziyaret Gerçekleştirildi
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirbaş, sünnet kıyafetlerinin belediye tarafından karşılanacağını ve düzenlenecek şölenle bu mutluluğun paylaşılacağını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek şölen öncesinde gerçekleştirilen ziyarette Demirbaş ve beraberindekiler, sünnet olan 67 çocuğun ve ailelerinin sevincine ortak oldu.

Demirbaş, sünnetin toplumda dini ve kültürel olarak önemli yeri bulunduğunu belirterek, "Tüm çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Düzenleyeceğimiz şölenle bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Hastanemizde görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı şekilde operasyonları gerçekleşiyor, sonrasında da ilgileriyle ailelerin gönlünü kazanıyorlar." dedi.

Ziyarete AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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