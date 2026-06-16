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Ankara'da "Öğretmenler Korosu" konser verdi

Ankara'da 'Öğretmenler Korosu' konser verdi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmen ve kamu çalışanlarından oluşan 'Öğretmenler Korosu', Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan bir konser verdi. Kaymakam Vehbi Bakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da sahneye çıkarak türkü söyledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmen ve kamu çalışanlarından oluşan "Öğretmenler Korosu", Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dinletisi sundu.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki konser, Yavuz Selim Ortaokulu görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek şefliğinde gerçekleştirildi.

"Kültürümüzden Aldığımız İlhamla Birlikte Söylüyor, Birlikte Büyüyoruz" sloganı ve "Telden Dile Türküler" temasıyla düzenlenen programda, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği repertuvarından eserler solo ve koro halinde seslendirildi.

Özbek'in daveti üzerine sahneye çıkan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, seslendirdiği "Mektebin Bacaları" türküsüyle dinleyicilerden beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da sahne alarak, "Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin" türküsünü söyledi.

Türkü ve şarkılarla devam eden konser, halay potpurileri eşliğinde izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.

Programın ardından Bakır ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şef Özbek ile koro üyelerini tebrik ederek çiçek takdim etti.

Konsere, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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