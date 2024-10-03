Çubuk'ta Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı Protokolü İmzalandı

Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol hazırlandı.

Belediyede düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ve daire amirleri katıldı.

Demirbaş, gazetecilere, ilçede eğitime yönelik her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi.

Geçen yıl düzenlenen deneme sınavlarının neticesini ilçe genelinde elde edilen önemli derecelerle alındığını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl mezun olan öğrencilerde deneme sınavlarından faydalanabilecek. Belediye olarak bizim asli görevlerimizden birisi de ilçemizdeki gençlerimizin, yavrularımızın hayata ve sınavlara hazırlanmasıdır. Son dönemde başlattığımız bu uygulama her geçen yıl talebin artmasıyla büyük rağbet gördü. İnşallah bu senede yine 11 deneme yaparak öğrencilerimizin hem deneyim kazanmalarını hem de heyecanlarını yenmelerini sağlayarak sınava hazır olmalarını sağlamaktır."

Eranıl ise eğitime verdikleri destek için Demirbaş'a teşekkür etti.