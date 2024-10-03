Üye Girişi
Haberler

Çubuk'ta Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı Protokolü İmzalandı

Çubuk'ta Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eğitime verdikleri desteği vurguladı.

Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol hazırlandı.

Belediyede düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ve daire amirleri katıldı.

Demirbaş, gazetecilere, ilçede eğitime yönelik her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi.

Geçen yıl düzenlenen deneme sınavlarının neticesini ilçe genelinde elde edilen önemli derecelerle alındığını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl mezun olan öğrencilerde deneme sınavlarından faydalanabilecek. Belediye olarak bizim asli görevlerimizden birisi de ilçemizdeki gençlerimizin, yavrularımızın hayata ve sınavlara hazırlanmasıdır. Son dönemde başlattığımız bu uygulama her geçen yıl talebin artmasıyla büyük rağbet gördü. İnşallah bu senede yine 11 deneme yaparak öğrencilerimizin hem deneyim kazanmalarını hem de heyecanlarını yenmelerini sağlayarak sınava hazır olmalarını sağlamaktır."

Eranıl ise eğitime verdikleri destek için Demirbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Çubuk Belediyesi Yerel Haberler Baki Demirbaş Güncel Eğitim Yaşam Çubuk

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kaza yapan gemi kıyıya sürüklendi

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne? KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir? KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli, 1yıl mı, 2 yıl mı? KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı? KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)?
title