Çubuk'ta Motosiklet Kazası: Bir Genç Yaşamını Yitirdi

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Yunus Bodur (19), yaşamını yitirdi.

Yunus Bodur'un kullandığı 06 DME 321 plakalı motosiklet, saat 03.00 sıralarında Karagöl Caddesi ile Güven Sokağı'nın kesiştiği kavşakta devrildi. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bodur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bodur'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Paşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.