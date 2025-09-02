Çubuk'ta LGS Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

LGS'de tam puan alan ve yüzde 1'lik dilime giren ilçedeki 16 öğrencinin ödüllendirilmesi amacıyla bir işletmede program düzenlendi.

Burada konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, başarının kolektif emekle geldiğini belirterek, "Tek başına birilerinin çabasıyla değil, öğretmeninden idarecisine, velisinden öğrencisine kadar herkesin katkısıyla başarı sağlanır. Çocuklarımızın mühendis, doktor olmaları kadar iyi insan olmaları da önemlidir. Belediye Başkanımızın bu organizasyonla eğitime verdiği desteği bir kez daha görmüş olduk. Katkı sağlayan iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise öğrencilerin kendilerini gururlandırdıklarını, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi.

Programda öğrencilere hediyeler verildi.