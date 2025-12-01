Çubuk'ta Kadın El İşleri Atölyesi Açıldı

Ankara'nın Çubuk İlçesi Kaymakamı Vehbi Bakır, istihdama katkı vermek ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan "Kadın El İşleri Atölyesi"ni ziyaret etti.

Atölyeyi gezerek kursiyerlerle sohbet eden Bakır, yürütülen çalışmalar ve kursların işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri inceleyen Bakır, bu tür projelerin kadınlara ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakır, ilçenin genç nüfus potansiyeline dikkati çekerek, "Eğitim, kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri artırmak için belediyemizle tüm imkanları seferber ediyoruz. Sizlerin mutlu ve huzurlu olması bizim için çok değerli. Kaymakamlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Bakır, tüm kadın kursiyerlere başarılar diledi.

Çocuklar aileleriyle Eskişehir'i gezdi

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, öğrenciler ve aileleriyle Eskişehir'e gezi turu düzenledi.

Müdürlüğün başlattığı çalışma kapsamında öğrenci ve ebeveynlerden oluşan 45 kişi, Eskişehir'de deney merkezi ve parkları ziyaret etti, Porsuk Çayı üzerinde tekne gezisi yaptı.

Müdürlük tarafından "Okul Destek Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklarıyla geziye katılan aileler, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti, bu tür organizasyonların çocuklara moral sağladığını ifade etti.