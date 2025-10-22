Çubuk'ta Engelsiz Yaşam Merkezi'nde El Sanatları Kursu Açıldı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde özel bireylere yönelik el sanatları kursu açıldı.

Merkezde düzenlenen kurslarda engelli bireyler, el becerilerini geliştirerek hem sosyal hayata katılım sağlıyor hem de yeni yetenekler kazanıyor.

Kursun eğitmeni Dilek Kaçar, amaçlarının özel gereksinimli bireylere günlük yaşam becerileri kazandırmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise merkezin kuruluş amacının özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Özel yavrularımızın sosyal hayatta yer alması, ailelerinin de desteklenmesi bizim için çok değerli. Artık burada vakit geçiriyorlar, üretiyorlar, sosyalleşiyorlar."dedi.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, her gün merkezde buluştuklarını, çocukların yüzlerinin gülerek gelmelerinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.