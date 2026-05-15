Çubuk'ta Engelliler Haftası kapsamında etkinlik yapıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin ürünleri sergilendi, tiyatro oyunu sahnelendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezince okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi.
Tiyatro oyununun sahnelendiği etkinlikte halk oyunları gösterisi yapıldı.
Okulun müdür vekili Selim Aydos, sevgi, anlayış ve dayanışmayla tüm engellerin aşılabileceğini söyledi.
Programa Kaymakam Vehbi Bakır ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner