Çubuk'ta engelli bireyler ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde engelli bireyler ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Atatürk Parkı'nda kurulan iftar çadırında düzenlenen programına katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi sonra da çocuklarıyla yemekleri misafirlere servis etti.

Demirbaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek engelli bireylerle aynı sofrada buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Her gün ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ancak bugün sizlerle birlikte olmak benim için çok daha anlamlı ve özel." ifadelerini kullandı.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Bünyamin Çevik de konuşmasında engelli bireylere yönelik etkinliklere verilen desteklerden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Çevik, belediyenin sağladığı destek sayesinde sosyal projeleri daha geniş kapsamlı gerçekleştirebildiklerini belirterek, özellikle depremzede çocuklar için başlatılan "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyasına verilen lojistik desteğin önemli olduğunu kaydetti.

Programa kentte faaliyet gösteren işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelliler ile down sendromlu bireylerin yer aldığı derneklerin başkanları, üyeleri ve aileleri katıldı.