Çubuk'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Melikşah Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde hasar oluşurken, çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Melikşah Mahallesi'nde N.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
