Çubuk'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
Melikşah Mahallesi'nde N.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel