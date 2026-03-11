Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan depremzedelere yönelik oyuncak kampanyasına destek

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla başlatılan "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyasına destek verdi.

Atatürk Parkı'ndaki standı ziyaret eden Demirbaş, derneğin başkanı Bünyamin Çevik'ten kampanya hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, kampanyanın deprem bölgesindeki çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladığını, çocukların yüzünde bir tebessüme vesile olmak istediklerini söyledi.

Çok sayıda oyuncakla kampanyaya destek olan Demirbaş, oyuncakların bayramın üçüncü gününde Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacağı kaydetti.