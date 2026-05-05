Çubuk'ta BİLSEM öğrencileri engelli kanatlı hayvanlar için hazırladığı projeyle ödül aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, uzuv kaybı yaşayan kanatlı hayvanlar için geliştirdikleri biyouyumlu hibrit ekzoprotez projesiyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 19 bin 437 projenin yer aldığı yarışmada finale kalan çalışma, "Teknolojik Tasarım" kategorisinde derece elde etti.

Zeynep Nisa Yıldız, Çağan Ağırdaş ve Eylül Övez tarafından, danışman öğretmen Özgün Devrim rehberliğinde yürütülen çalışmada veteriner hekimler ve tasarım uzmanlarıyla işbirliği yapıldı. Aljinat yöntemiyle kalıp alınarak 3 boyutlu tasarım programlarında prototipler oluşturuldu.

İlk aşamada kullanılan PLA filamentin canlı dokuya uygun olmadığı belirlenince malzeme değişikliğine gidildi. Nihai tasarımda dış katmanda TPU, iç katmanda RTV-2 silikon kullanılarak biyouyumlu hibrit yapı geliştirildi.

Prototip uygulanan "Bastıbacak" adlı horozun hareket kabiliyetinde belirgin iyileşme gözlemlendi.

Yurt dışında 500 ila 1000 dolar arasında değişen benzer sistemlere karşılık projenin yaklaşık 1230 lira maliyetle üretildiği bildirildi. Öğrenciler, tasarımı açık kaynak olarak paylaşmayı hedefliyor.

Projede yer alan öğrenciler, çalışmalarının yalnızca teknik bir başarı olmadığını, aynı zamanda canlılara umut olmayı amaçladığını ifade etti.

Danışman öğretmen Özgün Devrim ise elde edilen başarının bilimsel merak, emek ve vicdanın birleşimi olduğunu belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
