Ankara'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen cuma gecesi Atatürk Mahallesi Kahraman 2 Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen R.B. ve P.B. kardeşler ile B.K. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya B.K.'nin yakınlarından H.K., S.Ç.K., O.K.B ve Mahmut Yiğittekin (31) de dahil oldu. Kavgada Yiğittekin (31) ile 6 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mahmut Yiğittekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden R.B. ve P.B. kardeşler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çubuk Belediyesi'nde ilaçlama personeli olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Yiğittekin'in cenazesi, dün Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı