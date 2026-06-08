Haberler

Ankara'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki kardeş ile bir kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen cuma gecesi Atatürk Mahallesi Kahraman 2 Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen R.B. ve P.B. kardeşler ile B.K. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya B.K.'nin yakınlarından H.K., S.Ç.K., O.K.B ve Mahmut Yiğittekin (31) de dahil oldu. Kavgada Yiğittekin (31) ile 6 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mahmut Yiğittekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden R.B. ve P.B. kardeşler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çubuk Belediyesi'nde ilaçlama personeli olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Yiğittekin'in cenazesi, dün Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı

Ülke beşik gibi sallanıyor! 7,8'lik depremin bilançosu belli oldu
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sarıyer'de 'oyuncak silahla' direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı

Gerçek başka çıktı ama yakayı polisten kurtaramadı
Ciple çarpıp kepengini kırdıkları döviz bürosundan 16 bin dolar çaldılar

Pes dedirten plan! Yüz binlerce lirayı saniyeler içinde çaldılar
Iğdır'da polis ile sürücü arasında darp iddiası: Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Polisle sürücüyü karşı karşıya getiren darp iddiası