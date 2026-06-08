Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan R.B, P.B, B.K, H.K, S.Ç.K. ile O.K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç.K. ile O.K.B. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, R.B. ve P.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.K. ile H.K. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulandı.

Atatürk Mahallesi Kahraman 2 Caddesi'nde iki gün önce R.B. ve P.B. ile B.K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma, B.K'nin yakınları H.K, S.Ç.K, O.K.B. ile Mahmut Yiğittekin'in (31) de karıştığı bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada Mahmut Yiğittekin ile 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Yiğittekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan R.B, P.B, B.K, H.K, S.Ç.K. ile O.K.B. Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan şüpheliler gözaltına alınmıştı.