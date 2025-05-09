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Çubuk'ta belediye çalışanlarına Anneler Günü sürprizi

Çubuk'ta belediye çalışanlarına Anneler Günü sürprizi
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Çubuk Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına sürpriz yaptı.

Çubuk Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına sürpriz yaptı.

Kadın çalışanların eşleriyle irtibata geçen Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri, annelerinden habersiz çocuklarının duygu ve düşüncelerini anlatan videolar çekti.

Kadın çalışanları toplantı salonuna davet eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş, önceden hazırlanan videoları izlettirdi.

Çocuklarının videolarını gören kadınların, göz yaşlarını tutamadığı gözlendi.

Daha sonra çocuklar ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna girerek annelerine çiçek hediye etti. Programa katılamayan çocukların yerine de annelerine Başkan Demirbaş, çiçeklerini verdi.

Anneler Günü'nün bir güne sığamayacak büyüklükte olduğunu vurgulayan Demirbaş, "'Anne', bizleri doğurup büyüten, hayata hazırlayan ve hayattaki karşılıksız sevginin tek ismidir. Her şeyiyle insanın yanındaki tek değerli varlık bence annedir. Başta şehit annelerimiz olmak üzere hepinize ve annelerinize sağlık, sıhhat diliyorum. Vefat eden tüm annelere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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