Çubuk'ta apartman dairesinde çıkan söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.