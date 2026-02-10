Çubuk'ta BİLSEM öğrencileri ilçenin yerel ve turistik değerlerini maketleştiriyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, ilçenin yerel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli tasarım çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Çubuk BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan turşu maskotu maketi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a tanıtıldı. Öğrenciler ve öğretmenleri belediyeyi ziyaret ederek hazırladıkları projeyi paylaştı.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışmayı beğendiğini belirterek, ilçenin değerlerine yönelik üretim yapan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

BİLSEM Öğretmeni Özgün Devrim, tasarım süreci hakkında bilgi vererek, öğrencilerle birlikte yerel değerlerden yola çıkarak üç boyutlu çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Devrim, "Çubuk turşusunu bir karaktere dönüştürerek ilçenin tanıtımına katkı sunmak istedik. Dijital tasarım programları kullanarak modeli üç boyutlu yazıcıyla ürettik ve resim bölümü öğrencilerimizin katkısıyla son haline getirdik." dedi.

Çubuk BİLSEM Müdürü Yunus Nasır ise merkezde 183 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilerin büyük bölümünün genel yetenek alanında, diğer öğrencilerin ise müzik ve görsel sanatlar alanında eğitim aldığını anlattı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmaların, ilçenin yerel değerlerinin tanıtımına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.