Çubuk Belediye Başkanı Kadınların Gününü Kutladı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların günlerini kutladı. Kadınlar günü kutlamasına belediye personelinden başlayan Demirbaş, kadın çalışanlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Demirbaş, huzurevi sakinlerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaşlıların ellerini öperek çiçek veren Demirbaş, huzurevi çalışanlarıyla yakından ilgilendi. Kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Demirbaş, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Çubuk Aile Destek Merkezinde (ADEM) dezavantajlı kadınlarla bir araya geldi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların günlerini kutladı.
Kadınlar günü kutlamasına belediye personelinden başlayan Demirbaş, kadın çalışanlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Demirbaş, huzurevi sakinlerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaşlıların ellerini öperek çiçek veren Demirbaş, huzurevi çalışanlarıyla yakından ilgilendi.
Kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Demirbaş, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Çubuk Aile Destek Merkezinde (ADEM) dezavantajlı kadınlarla bir araya geldi.