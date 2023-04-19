Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, mübarek ramazan ayının ardından birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın tüm ilçede dayanışma içerisinde, ellerindekileri paylaşarak en iyi şekilde yaşadıklarını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve kooperatiflerimizle oluşturduğumuz Çubuk Yardım Eli Platformu aracılığıyla binlerce vatandaşımıza iftarlık yemek çıkartırken hem ilçemizdeki hemşehrilerimize hem depremden etkilenen ailelerimize hem de kardeş şehrimiz Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki kardeşlerimize çeşitli yardımlarımızı yaptık. Her gün hemşehrilerimizin sofralarına ya biz konuk olduk ya da onlar bizim sofralarımızda konuk olarak birlikte iftarımızı açtık. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerimizle bir araya gelecek ve büyüklerimizi ziyaret edeceğiz."

Demirbaş, Çubuk Belediyesinin tüm birimlerinin bayramda da görevi başında olacağını aktararak, "Vatandaşlarımızdan ricamız bayram sürecinde yoğun olacak araç trafiğinde emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatan için şehit düşen kahramanlarımızın aileleri ile gazilerimizin, tüm hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

???????