Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Demirbaş, Kariyer Günleri'nde meslek hayatı, kariyer yolculuğu ve belediyecilik alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Gençlerle bir araya gelmeye ve tecrübelerini paylaşmaya devam edeceğini belirten Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilçenin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Çubuk'un nüfusunun 100 bini aştığını ve ilçenin bir "eğitim şehri" haline geldiğini ifade eden Demirbaş, üniversitenin iki kampüsü ve öğrenci sayısıyla ilçeye önemli bir değer kattığını dile getirdi.

Üniversite şehri olmanın Çubuk için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Demirbaş, üniversitenin ilçeye kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesinde gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Demirbaş, ülkenin yerli ve milli kaynaklarını gelecekte gençlerin yöneteceğini ifade etti.

Üniversite öğrencilerine her zaman destek olacaklarını dile getiren Demirbaş, "Sizler bizim için bir emanetsiniz, bizim misafirimizsiniz, başımızın üstünde yeriniz var. İlçemiz olarak da sizleri seviyoruz. Allah hepinizin yolunu açık etsin." diye konuştu.

Demirbaş, öğrencilerin soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA