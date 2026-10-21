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ÇÜ İletişim Fakültesi ve ÇGC işbirliğinde medya ve dijitalleşme programı düzenlendi

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Adana'da ÇÜ İletişim Fakültesi ile ÇGC işbirliğinde Medya, Dijitalleşme ve Geleceğin Haberciliği Programı düzenlendi. Programa ÇGC üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı; dijitalleşmenin gazetecilik hızını artırdığı ve meslek etiğinin öneminin arttığı vurgulandı.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) işbirliğinde " Medya, Dijitalleşme ve Geleceğin Haberciliği Programı" gerçekleştirildi.

ÇÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ÇGC üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Sezgin Büyükalaca, programın açılışında, ÇGC ile yapılan işbirliklerinin öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Etkinliklerin devam edeceğini belirten Büyükalaca, "Her etkinliğimizin sizlere faydalı olmasını amaçlıyoruz. Burada yapılacak konuşmalar sizlere nasıl faydalı olabilir, gelecekteki meslek yaşamınızda sizlere nasıl katkılar sunabiliriz, amacımız bu. Sektörle bir araya gelmiş olmanız son derece önemli." dedi.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın da dijitalleşmenin gazeteciliğin hızını artırdığını dile getirdi.

Gazeteciliğin yeni teknolojilerle geliştiğini ifade eden Çakın, şöyle konuştu:

"Geleceğin gazetecisi, yalnızca iyi yazan kişi olmayacak aynı zamanda veri okuyabilen, dijital araçları kullanabilen, yapay zekayı anlayan, görüntü ve ses doğrulaması yapabilen, sosyal medyayı iyi bilen ve en önemlisi etik değerlere bağlı olan kişi olacak. Geleceğin haberciliğinde en değerli kavramlardan biri güven olacaktır. Haber hızla yayılabilir ama güven zamanla kazanılır. Bir gazetecinin yıllarca oluşturduğu güven, tek yanlış haberle zarar görebilir. Bu yüzden meslek etiği, geleceğin haberciliğinde geçmişten çok daha önemli olacaktır."

Programda, ÇGC Başkan Yardımcıları Bekir Karakoca, Umut Yüzer, Murat Yonat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Yıldırım da mesleki tecrübelerini aktardı.

Kaynak: AA
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