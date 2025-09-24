CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Seçim Çalışmalarına Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman seçim çalışmalarına başladı.

KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ilk turuna CTP'nin adayı olarak katılan Erhürman, başkent Lefkoşa'da Paradise Park'ta "Benim Sesim, Benim Seçimim, Büyük Buluşma" etkinliğinde seçmenleriyle buluştu.

Tanıtım filmi ve Erhürman'ın seçimde kullanacağı propaganda müziği video klibinin izletildiği etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP'li ve bağımsız milletvekilleri, sendika başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye başkanları ve seçmenler katıldı.

Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olmak için değil cumhurbaşkanlığı yapmak için geleceğini belirterek, 20 Ekim'den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını ifade etti.

Son dönemde yaşananların Kıbrıs Türk halkına yakışmadığını anlatan Erhürman, halkın tüm kesimlerini dinlediklerini kaydetti.

Erhürman, "Halkımız, bu ülkenin kurum ve kuruluşlarıyla tekrar gurur duyacak. Gezilerimizde halkımız bize mutsuz olduğunu aktarıyor. Yürümeye başladığımızda bizi yalnız zannetmişlerdi ama biz çoğala çoğala, gönülleri kazana kazana geliyoruz." diye konuştu.