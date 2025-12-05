Haberler

CSO Ada Ankara bu hafta çeşitli konser ve etkinliklere ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
CSO Ada Ankara, 8-14 Aralık tarihleri arasında klasik müzik, caz, opera ve tiyatro gibi geniş bir program sunarak sanatseverleri birbirinden özel etkinliklerle buluşturacak. Konserler, tiyatro gösterimleri ve çocuklara yönelik etkinlikler hafta boyunca sahnelenecek.

CSO Ada Ankara, 8-14 Aralık haftasında klasik müzikten caza, operadan tiyatroya ve çocuk etkinliklerine uzanan geniş yelpazedeki programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca konserler, tiyatro gösterimleri, özel anma gecesi, uluslararası performanslar ve çocuklara yönelik etkinlikler programda yer alacak.

CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri kapsamında, korno sanatçıları Altuğ Tekin ve Utku Ünal ile piyanist İris Şentürker 8 Aralık'ta Bankkart Mavi Salon'da düzenlenecek konserde sahne alacak. Konserde Albinoni, Schumann, Beethoven, Vignery ve Bozza'nın eserleri seslendirilecek.

Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek Popera-Pop ve Opera Buluşması konserinde, tenor Levent Gündüz ile solist Burcu Sinem Şenel sahne alacak. Konserde, "Crossover" repertuvarıyla klasik müzik ve pop ezgileri bir araya gelecek.

Hafta boyunca konserler ve tiyatro gösterimleri sahnelenecek

Türk müziğinin önemli bestecilerinden Cinuçen Tanrıkorur, 9 Aralık'ta Bankkart Mavi Salon'da düzenlenecek özel geceyle anılacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Özlem Azılıoğlu ve İbrahim Acer, Tanrıkorur'un seçkin eserlerini seslendirecek.

Ayla Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Sen de Gitme Triyandafilis" müzikli oyunu, Emre Basalak yönetiminde 9, 10 ve 11 Aralık'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnelenecek.

Genç şarkıcı Hande Mehan, 10 Aralık'ta Bankkart Mavi Salon'da izleyiciyle buluşacak.

Opera sanatçısı Bariton Emre Uluocak, piyanist Cemile Cabbar eşliğinde 11 Aralık'ta, Bankkart Mavi Salon'da Türkçe aryaların, şarkıların ve türkülerin yer aldığı programla sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 12 Aralık'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verecek. Şef Wilson Ng yönetimindeki orkestrada, solist Esther Yoo kemanıyla sahnede olacak. Programda, Vaughan Williams, Xiaogang Ye ve Aram Haçaturyan'ın eserleri yer alacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 12 Aralık'ta Bankkart Mavi Salon'da Lied Akşamı konserinde lieder repertuvarından örnekler sunacak. E. E. Sakar'ın "Orhan Veli Şarkıları op.20" eseri ilk kez seslendirilecek.

Azerbaycan'ın ünlü Mugam icracıları Alim Qasımov ve Fargana Qasımova 13 Aralık'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. Baba-kız ikiliye Ferid Merd eşlik edecek.

Dünya Korolar Günü kapsamında 14 Aralık'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da CSO, Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'nun katılımıyla Carl Orff'un "Carmina Burana" eseri seslendirilecek.

Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da Brassolist Quintet ile Fikri Karayel, cazdan Anadolu ezgilerine uzanan repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Çocuklara özel oyunlar ve gösteriler izleyiciyle buluşacak

Çocuk etkinlikleri kapsamında "Kayıp Aslan Kardeşler" oyunu, 13 Aralık'ta Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. Shakespeare'in "Onikinci Gece" eserinden uyarlanan oyunda minik izleyiciler dostluk, dayanışma ve kendini keşfetme temalarıyla buluşacak.

"Magic Bubbles" gösterisi ise 14 Aralık'ta fuaye alanında 2 yaş üzeri çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Biletler, "biletinial.com", "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki gişeden temin edilebiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
