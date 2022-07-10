COX'S BAZAR - TDV, Bangladeş'te vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımına başladı Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı başladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda Bangladeş'te 200 büyükbaş hayvan kesilecek. Kurban kesiminin 4 farklı bölgede yapıldığı Bangladeş'te, Cox's Bazar şehrinde 1400 hisse karşılığı 80 büyükbaş kurban bugün, 90 büyükbaş yarın kesilecek. Ayrıca kurban kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek. Cox's Bazar bölgesinde bulunan Arakan mülteci kampında dağıtılan kurbanlık etlerinden bu bölgede yaklaşık 20 bin kişi faydalanacak. AA / Güven Yılmaz - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Bangladeş Kurban Güncel Haberler

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