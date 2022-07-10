COX'S BAZAR - TDV, Bangladeş'te vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

COX'S BAZAR - TDV, Bangladeş'te vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımına başladı

AA - Güven Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda Bangladeş'te 200 büyükbaş hayvan kesilecek.

Kurban kesiminin 4 farklı bölgede yapıldığı Bangladeş'te, Cox's Bazar şehrinde 1400 hisse karşılığı 80 büyükbaş kurban bugün, 90 büyükbaş yarın kesilecek. Ayrıca kurban kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek.

Cox's Bazar bölgesinde bulunan Arakan mülteci kampında dağıtılan kurbanlık etlerinden bu bölgede yaklaşık 20 bin kişi faydalanacak.

AA / Güven Yılmaz - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Bangladeş Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title