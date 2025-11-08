Haberler

"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı

'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de tutuklu bulunan "Cehennem Melekleri" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz kabul edildi. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdi.

  • İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun Necati Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.
  • Coşkun Necati Arabacı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli yağma' suçlarından soruşturma altında.
  • Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim'de Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelişinin ardından gözaltına alındı ve daha önce tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

GEÇEN AY TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

neden melekleri kullanıyorki?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Erdoğan imzaladı! AK Parti'de 5 kritik atama
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Geriye demir yığını kaldı! Kahreden kazada koca bir aile yok oldu
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Erdoğan imzaladı! AK Parti'de 5 kritik atama
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.