Vali Çalgan, silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Kablan'ın eşini kabul etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Muş'ta hayatını kaybeden Jandarma Üsteğmen Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan'a makamında hizmet belgesi ve anı plaketi takdim etti. Vali, başsağlığı dileklerini iletti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Muş'ta bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan'a Hizmet Belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalgan, 6 Aralık 2025'te meydana gelen silah kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Üsteğmen Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan'ı makamında kabul etti.

Çalgan, bir süre görüştüğü Elif Kablan'a hizmet belgesi ve anı plaketi takdim ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kabule Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
