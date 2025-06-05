Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimlerine Katıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun- Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Özellikle uzak illerden gelen sürücülerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Çalgan, sürücü ve yolcuları seyir esnasında emniyet kemeri takmaları ve hız limiti başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polis ekiplerince durdurulan sürücülere şehrin tanıtımını yapan hediyeler vererek bayramlarını tebrik eden Çalgan, "Ümit ediyorum, hepimiz için huzurlu, kazasız, sağlıklı güzel bir bayram olur." dedi.

Bayram boyunca kara yollarında ve şehir merkezinde görev yapacak emniyet görevlilerinin de bayramını kutlayan Çalgan, gazetecilere, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Samsun kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında trafik kuralları hakkında sürücülere son kez hatırlatmalarda bulunduklarını söyledi.

Çalgan, "Hem bugün hem bundan sonra bayram günlerinde bu noktada görev yapan arkadaşlarımıza moral vermek, onların da bayramlarını vazife başında tebrik etmek maksadıyla buradayız." ifadesini kullandı.