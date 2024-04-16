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Çorum'un Ortaköy ilçesinde sulama kanalı temizlendi

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaklaşık 600 dönüm araziyi sulayan kanal, belediye ekiplerince temizlendi.

Öz Çayı'ndan ayrılan kanallardan Tepelerarası mevkisindeki araziye su taşıyan kanalda bölgedeki vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Taner İspir'in talimatıyla erken saatlerde bölgeye giden belediye işçileri, kazma, kürek, bel gibi aletler kullanarak yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kanalı temizledi.

Belediye çalışanlarından Levent Kurşun, AA muhabirine, kanalın bölgedeki tarımsal üretim açısından önemli olduğunu söyledi.

Çevre faktörlerinden ötürü kanalda oluşan tıkanıklıkların giderildiğini belirten Kurşun, bu sayede suyun akışkanlığını artırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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