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Çorum'un Mecitözü ilçesinde sağanak etkili oldu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde sağanak etkili oldu

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir büyükbaş hayvan kayboldu, bir ahır yıkıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir büyükbaş hayvan kayboldu, bir ahır yıkıldı.

İlçede sağanağın ardından Doğu Mahallesi'nde meydana gelen sel, Haydar Dönmez'e ait ahırın yıkılmasına neden oldu.

Suya kapılan 1 büyükbaş hayvan kaybolurken, 30 torba hayvan yemi de etrafa dağıldı.

İlçede bazı evleri de su bastı.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel

Mecitözü Çorum Güncel Haberler

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