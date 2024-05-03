Çorum'un Laçin Kaymakamı Manisa'ya atandı
Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamlığına atandı. İlçedeki son gününde kamu kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, daire amirlerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Şimşek, daire amirleriyle hellalleştikten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, ilçeden ayrıldı.
Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamlığına atandı.
İlçedeki son gününde kamu kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, daire amirlerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.
Şimşek, daire amirleriyle hellalleştikten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, ilçeden ayrıldı.