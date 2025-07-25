Çorum'un Laçin İlçesinde Açık Hava Sineması Etkinliği

Çorum'un Laçin ilçesinde Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Laçin Gençlik Merkezince ilçedeki gençlerin aileleriyle keyifli vakit geçirmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Laçin Gençlik Merkezi bahçesine kurulan dev ekranda vatandaşlara "Can Dostum" adlı sinema filmi izletildi.

Gösterim öncesi Gençlik Merkezince vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

Laçin Gençlik Merkezinden gençlik lideri Murat Çetinkaya, AA muhabirine, ilçede ikinci kez açık hava sineması etkinliği yaptıklarını söyledi.

Halkın bu tür etkinliklere ilgi gösterdiğini belirten Çetinkaya, "Bu tür etkinliklerle ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yine açık hava sineması etkinliği organize ettik. Yoğun katılım oldu." dedi.