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Çorum'un Kargı ilçesinde domuzlar sebze tarlasına zarar verdi

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Çorum'un Kargı ilçesinde domuzlar, Bahçelievler Ilıca Sokak'ta bulunan bir tarlaya girerek sebzelere zarar verdi. Tarla sahibi mağdur olduğunu belirtirken, olayın insanlar için de tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Çorum'un Kargı ilçesinde domuzlar, sebze ekili tarlaya zarar verdi.

Bahçelievler Ilıca Sokak'ta yaklaşık 600 metrekare arazisine sebze eken Duyar, AA muhabirine, son günlerde domuzların tarlasına girerek zarar vermesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Domuzların daha önce de geldiğini belirten Duyar, "Daha önce son 2 gündür verdikleri kadar zarar vermiyorlardı. Tarlamın etrafını ağaçlayarak çevirdim yine de giriyorlar." dedi.

İlçe merkezinde böyle bir olay yaşanmasının sadece tarlalar için değil, insanlar için de tehlike oluşturduğunu vurgulayan Duyar, "Tarlam, Atatürk İlkokuluna 150 metre uzaklıkta. Köpekler gibi domuzlar da tehlikeli." ifadesini kullandı.

Duyar, konuyla ilgili gerekli kurumlarla görüştüğünü ve şikayetini bildirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Ilıca Kargı Çorum Tarım Çevre Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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