Çorum'dan ilçe belediye başkanları Portekiz ve İspanya'da teknik geziye katılacak

Güncelleme:
Çorum'un çeşitli ilçelerinden belediye başkanları, Tarihi Kentler Birliği desteğiyle Portekiz ve İspanya'da tarihi kentlerin korunmasıyla ilgili teknik incelemeler yapacak.

Çorum'un çeşitli ilçelerinden belediye başkanları, Tarihi Kentler Birliği'nin desteğiyle Portekiz ve İspanya'da düzenlenecek teknik inceleme programına katılacak.

Program kapsamında Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, 11-15 Şubat'ta Portekiz'in Lizbon kenti ile İspanya'nın Cordoba, Sevilla ve Granada şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

Belediye başkanları programda, tarihi kentlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, yerel yönetim uygulamaları, deprem hazırlıkları, mimari zenginlikler ve şehircilik yaklaşımlarına ilişkin saha gözlemleri yapacak.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
