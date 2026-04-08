Haberler

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10.20'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin, çevre ilçelerde de hissedildiği belirtildi. Çorum Valisi Ali Çalgan, depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını açıkladı.

Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayat ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.  Deprem, Çorum'un Oğuzlar, Dodurga ve İskilip ilçeleri ile Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de hissedildi.

ÇORUM VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını söyledi.

Depremin ardından ilgili kurumların saha çalışmasına başladığını belirten Çalgan, "Jandarma birimlerimiz muhtarlarımızla iletişime geçmiş olup, deprem nedeniyle şu ana dek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Acil çağrı merkezlerimize ya da ilgili kurumlarımıza da bir ihbar ya da yardım çağrısı düşmemiştir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi bu tür afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA, DHA

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

