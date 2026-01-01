Çorum'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen rutin kontrollerde iki araç Sağlık Sokak'ta durduruldu.

Araçlarda bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 18,68 gram uyuşturucu madde ile 20 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki E.B, Y.K, H.B. ile Y.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.