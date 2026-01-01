Haberler

Çorum'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Alaca'da yapılan rutin kontrollerde, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, araçlarda toplamda 18,68 gram uyuşturucu madde ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen rutin kontrollerde iki araç Sağlık Sokak'ta durduruldu.

Araçlarda bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 18,68 gram uyuşturucu madde ile 20 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki E.B, Y.K, H.B. ile Y.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
