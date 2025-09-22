Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Bu sırada aracın camlarından dışarıya bazı maddelerin atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 3 paket halinde toplam 14 gram uyuşturucu madde bulundu.

Araçta bulunan A.T, G.B, B.Ç. ve O.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
