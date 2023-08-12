Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı

Kenan Bolat yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında Vehbi Çakmak'ın kullandığı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fadime, Birsel ve Yasin Bolat ile Muhammed Emin Koçak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.