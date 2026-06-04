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Çorum'da sağanak

Çorum'da sağanak
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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, caddelerde su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, caddelerdeki su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Alaca ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe merkezindeki sanayi kavşağı ile İbrahim ve Karamahmut köylerinde su baskınları yaşandı. İki köyde bazı ekili alanlar, sular altında kalarak zarar gördü. Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Ekipler, iş makineleriyle su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışın etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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