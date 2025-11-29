Çorum'un Alaca İlçesinde Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde İbrahim U'ya ait ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kıcılı köyünde İbrahim U'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan İbrahim U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel