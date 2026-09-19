Çorum Uğurludağ'da dere yatağına inen itfaiye 2 yavru köpeği kurtardı

Çorum Uğurludağ'da dere yatağına inen itfaiye 2 yavru köpeği kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Uğurludağ'da Yenicami Mahallesi'ndeki dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, merdivenle inerek 2 köpek yavrusunu kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen yavrular serbest bırakıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenicami Mahallesi'ndeki bir dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri dere yatağında 2 köpek yavrusu buldu.
Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA