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Çorum Uğurludağ'da dere yatağına inen itfaiye 2 yavru köpeği kurtardı

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Çorum Uğurludağ'da dere yatağına inen itfaiye 2 yavru köpeği kurtardı
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Çorum Uğurludağ'da Yenicami Mahallesi'ndeki dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, merdivenle inerek 2 köpek yavrusunu kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen yavrular serbest bırakıldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi'ndeki bir dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri dere yatağında 2 köpek yavrusu buldu.

Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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